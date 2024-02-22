لم يرد سائلًا أو محتاجًا.. انتهاء رحلة هاني الناظر مع مدرسة الحياة.. وداعا طبيب القلوب

حالة شديدة من الحزن اجتاحت قلوب المصريين عقب إعلان وفاة الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية، صباح اليوم الخميس 22 فبراير 2024، وقد اتضح جلياً مدى حب الكثيرين له، حيث ظل اسمه مقترنًا بالمساعدات المجانية التي لا تتوقف مُطلقًا، إذ كان لا يرد سائلًا أو محتاجًا.

وفاة الدكتور هاني الناظر

وفاة الدكتور هاني الناظر

توفي صباح اليوم الدكتور هاني الناظر، وكتب نجل الفقيد، الدكتور محمد الناظر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، وصلاة الجنازة اليوم، الخميس، في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجواز مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء في وقت لاحق".

وكان الطبيب هاني الناظر، أصيب بمرض السرطان منذ عدة أشهر، وبعد أن تحسن نسبيًا، أعاد نجله محمد مطالبة محبيه بالدعاء له لتدهور حالته الصحية، حتى أعلن رسميا عن وفاته اليوم.

واعتاد الدكتور هاني الناظر، تلقي الاستفسارات الطبية من جمهوره، بمختلف طبقاتهم، والرد عليها في منشورات توعوية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما جعله يشكّل قاعدة جماهيرية واسعة، باعتباره كان مرجعية للكثير من المواطنين، فيما يخص أمراض الجلدية تحديدا.

وعلى الرغم من حالته الصحية المتأزمة، إلا أن الدكتور هانى الناظر حرص على إفادة متابعيه بخبرته الصحية، والإجابة عن تساؤلاتهم فيما يخص الأمراض الجلدية، وغيرها.

وآخر ما شاركه الدكتور الراحل هانى الناظر، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، نصائح للأمهات حول كيفية الحفاظ على شعر أطفالهن في برودة الجو القارس، يوم 20 يناير الماضي.

وقال: "استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفيه زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيداً عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة وهنا أنصح بالآتي:

أولاً يفضل غسيل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، ثانيا لعلاج التقصف والجفاف والتكسر يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسيله بحوالي خمس ساعات مرتين أسبوعيا.. وثالثا لعلاج ضعفه وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروز ماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.. رابعا يمكن عمل خليط متساو من زيت اللوز الحلو وزيت الروز ماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط وذلك بتدليك الشعر وفروة الرأس معا".

وشغل الناظر من قبل، منصب رئيس المركز القومي للبحوث، وعضو المجمع العلمي المصري، وهو أيضا أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث.