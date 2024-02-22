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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التشجير بمركزي مطاي وسمالوط بالمنيا

زراعة أشجار مثمرة
زراعة أشجار مثمرة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

قال هشام فايز رئيس مركز مطاي أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 124 شجرة مثمرة وزينة متنوعة ( ماهوجني، تفله، و مورينجا) بطريق مصر أسوان الزراعي،  إلى جانب تسليم الإدارة الصحية بمطاي  155شتله لزراعتها ، كما تم قص الحشائش وتهذيب ودهان جذوع الأشجار وري النباتات القديمة و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي بالمركز.

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مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة سمالوط أكد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز  أن الوحدة المحلية استلمت 5110 أشجار لزراعتها بالمركز موضحا أن الأشجار التي تم استلامها تضمنت 7 أصناف مثمرة وغير مثمرة وهى( توت عماني- كونو كاربس- جوافة- يوسفي - برتقال، جزورين- ليمون ) وسوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدينة من خلال إدارة المشاتل بالمركز ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

 

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