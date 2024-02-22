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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل جديدة في البرنامج التأهيلي لـ«الشناوي»

صدى البلد

 


محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض الجزء الأخير في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بعد الجراحة التي أجراها في الكتف، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن الشناوي يسير بخطوات جيدة في برنامجه التأهيلي، وأنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفره إلى الخارج لتنفيذ المرحلة الثانية في التأهيل أو بقائه في مصر وجميع الاحتمالات قائمة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أنه سيتم اتخاذ الخطوة المقبلة في تأهيل الشناوي بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.
ووجه جاب الله الشكر لطبيب المنتخب، الدكتور محمد أبوالعلا، على تواصله الدائم معه بشأن الحالات الطبية للاعبي الأهلي، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، والذي تم التنسيق لسفره إلى ألمانيا في أسرع وقت لإجراء الجراحة.

أحمد جاب الله ابطال افريقيا الأمم الأفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية دورى أبطال إفريقيا

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