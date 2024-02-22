بدء محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة الري.. فيديو وصور

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"، وسط حراسة أمنية مشددة.

فساد وزارة الري

فساد وزارة الري

فساد وزارة الري

فساد وزارة الري

فساد وزارة الري

تحقيقات قضية فساد وزارة الري

وقالت النيابة العامة، في تحقيقاتها، إن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وأضافت النيابة، أن المتهم الأول بصفته سالفة البيان قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

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