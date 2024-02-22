أندية سعودية تقطع الطريق على باريس سان جيرمان وتقترب من ضم محمد صلاح

أقدمت إدارة باريس سان جيرمان على تحديد ثلاثة لاعبين بديلين لتعويض رحيل كيليان مبابي عن الفريق في نهاية الموسم الحالي، وهم: زاير إيمري وعثمان ديمبلي وفيتكور أوسيمين، وفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء اللاعبين ليسوا على مستوى مبابي من الشهرة والمهارة، حيث أن إيمري يجب عليه إثبات نفسه بشكل أكبر، بينما لا يملك ديمبلي الهالة العالمية التي يتمتع بها مبابي، وأوسيمين ليس لديه الشخصية القيادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو ضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يمكنه ملء الفراغ الذي سيتركه مبابي، ويتمتع بشعبية واسعة وتقدير عالمي، كما أنه يتفوق على أغلب اللاعبين حاليًا.

أندية سعودية تقطع الطريق علي باريس سان جيرمان

وذكرت الصحيفة الفرنسية في تقريرها أن هناك عائق أمام صفقة صلاح واعتبرتها صعبة نسبيًا بسبب الإغراءات المالية الكبيرة التي تقدمها أندية سعودية -لم تسمها- ترغب في ضم صلاح.