بعد 48 ساعة من ضطبهم.. النيابة تحيل المتهمين بقتل يمني الجنسية للجنايات

أمر النائب العام في قضية قتل مسئول عسكري يمني الجنسية، والتي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين النيابة العامة.

النيابة تحيل المتهمين في مقتل يمني الجنسية للجنايات

حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة بإتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور علي جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالإنتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

التحريات التي عكف فريق البحث الذي ضم اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الصغر، مفتش مباحث بولاق الدكرور، والمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، نجحت خلال ساعات قليلة بعد اكتشاف شقيق المجني عليه الجريمة في تحديد هوية المتهمين بقتل مسئول عسكري يمني الجنسية، حيث التقط فريق البحث الخيط الأهم من خلال “الشاهد الصامت”، حيث رصدت كاميرا مراقبة دخول فتاتين في توقيت معاصر للجريمة للعقار محل شقة المجني عليه، ثم دخل شابان بعد فترة قليلة، علاوة على رصد كاميرا مراقبة لسيارة الضحية يستقلها 4 أشخاص تتطابق مواصفاتهم الجسدية مع الأشخاص الذين دخلوا إلى العقار وخرجوا بعد 30 دقيقة، وهي المدة التي استغرقوها في تنفيذ الجريمة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة قررت حبس المتهمين بقتل مسئول عسكري يمني الجنسية في الجيزة لسرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه - اللواء حسن العبيدي - لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وفحص جميع الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث.

وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، يمنى الجنسية، بعثوره على جثة شقيقه اللواء حسن العبيدي بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى واقعة مقتل اللواء حسن العبيدي، مسئول عسكري يمني، وهم كل من: 1. رمضان محمد بليدى على، 29 سنة، سائق، مقيم المنيرة الغربية – الجيزة، سبق اتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة، إتلاف عمد". 2. عبد الرحمن أشرف شحاتة مصطفى، وشهرته “عبده عسلية”، 19 سنة، خراط، مقيم الطوابق بالجيزة، 3. إسراء صابر محمد عطية، وشهرتها “دينا”، 22 سنة، ربة منزل، مقيمة منشأة ناصر - القاهرة، 4. سهير عبد الحليم محمد عبد الحليم، وشهرتها “منة”، 17 سنة، ربة منزل، مقيمة منشأة ناصر – القاهرة.

أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجنى عليه يمني الجنسية واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، واستغلا استضافة المجني عليه لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 فبراير الجارى، وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار.

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة آية رضا محمود، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (ابنة زوجة / المتهم الأول"سبق اتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزءا من المسروقات.