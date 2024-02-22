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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت حلا شيحة، مرتديه بالطو طويل وأنيق باللون الجملي ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت حلا شيحة، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها كما اختارت نظارة شمسية لإكمال اللوك. 

واختارت حلا شيحة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور حلا شيحة 

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