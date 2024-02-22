موعد إعلان إنضمام كيليان مبابي لـ ريال مدريد..مفاجأة

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس عن موعد توقيع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عقدًا رسميًا مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وقع مبابي بالفعل للنادي "الملكي" يوم الإثنين الماضي، على عقد يمتد حتى صيف عام 2029، وقد أكد ذلك ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لبعض المقربين.

وفي تصريح لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، في مقال نُشر على شبكة "CaughtOffside"، أوضح أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد توقيع مبابي على العقد مع ريال مدريد، وأن النادي الإسباني ينتظر هذه الخطوة لإعلان الصفقة وتقديم اللاعب للجماهير.

وأشار رومانو إلى أن توقيع العقود بين ريال مدريد وكيليان مبابي لم يتم حتى الآن، وأن المفاوضات لا تزال جارية بشأن بعض البنود.

ويُنتظر أن يكون إعلان رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان لحظة حاسمة في تاريخ النادي الفرنسي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن قرار اللاعب بالرحيل بمجرد توقيعه على عقده مع ريال مدريد، حيث سيتم ذلك بين اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان في بيان مشترك.