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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالتنسيقية: مرافعة مصر أمام محكمة العدل يذكرها التاريخ

أحمد الباز ، الأمين
أحمد الباز ، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

أشاد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمرافعة مصر، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن التاريخ سيذكرها ضمن المواقف المصرية الواضحة والثابتة فى دعم القضية الفلسطينية منذ نشأتها .

وقال "الباز" في تصريحات له، إن مصر دولة سلام ولطالما نادت لإحياء مسار السلام ،محذرة من توسعة رقعة الصراع فى قطاع غزة إلي المنطقة، والذي سيكون عواقبه وخيمة على العالم بأثره، لافتا إلى أن إسرائيل انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية.

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلي أن المرافعة سلطت الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والتي استمرت لـ 75 عامًا، بحجة الدفاع النفس، 
والآن لابد أن يعرف العالم حقيقة الوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيين العزل من قوات الاحتلال.

وأوضح أن كلمة مصر أكدت أن ما تقوم به اسرائيل الآن فى قطاع غزة وما تلوح للقيام به فى رفح الفلسطينية، لن يمر مرور الكرام ومرفوض شكلا وموضوعا من الدولة المصرية، التي لطالما وضعت القضية نصب أعينها باعتبارها أمنا قوميا عربيا.

محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية قطاع غزة القوانين الأعراف الدولية

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