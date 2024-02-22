أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت ياسمين عبد العزيز، مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الاسود والأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز