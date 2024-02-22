عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يكرم الخشت.. جامعة القاهرة تحصد المركز الأول عربيا في الإبداع

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

كرم الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، منذ قليل، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، لإدراج جامعة القاهرة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات، حيث حققت الجامعة نجاحًا كبيرًا في النسخة الأولى من التصنيف والذي يصدر لأول مرة بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية مع جامعة الدول العربية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وجاءت جامعة القاهرة في المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الأداء الرئيسي "الإبداع والريادية والابتكار"، والثاني عربيًا على مستوى الجامعات العربية، كما تصدرت الجامعات المصرية الثمانية والعشرون المشاركة في التصنيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة، بعد أن استوفت المعايير الأساسية التي يجب أن تستوفيها الجامعات لإدراجها في التصنيف العربي وهي أن تكون جامعة تعليمية وبحثية، ومنها مؤشر الأداء الرئيسي وهو التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي ومؤشر الإبداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن عدد الجامعات التي تقدمت للتقييم بلغت 208 جامعة، أدرج منها في التصنيف 115 جامعة ممثلة لعدد 16 دولة من إجمالي 22 دولة من الدول العربية المشاركة، ورتبت هذه الدول وفقاً لعدد الجامعات المتقدمة كالتالي: مصر (28)، العراق (19)، الاردن (18)، اليمن (10)، فلسطين (8)، ليبيا (8)، السعودية (7)، تونس (4)، سوريا (3)، الإمارات العربية المتحدة (2)، المغرب (2)، لبنان (2)، البحرين (1)، الجزائر (1)، الصومال (1)، الكويت (1)، وقد اقتصرت النسخة الأولى من التصنيف على تصنيف عدد من الجامعات العربية، ومن المخطط أن تنطلق لتصنيف الجامعات العالمية في نُسَخها القادمة.

Jobs Education اتحاد الجامعات العربية التصنيف العربي للجامعات الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد أيمن عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

حماس: مصر وقطر تعملان بتناغم وتفاهم عال لإحداث تقدم في المفاوضات

زعيم الأغلبية البرلمانية يشيد بالصفقة الاستثمارية: لدينا بيئة اقتصادية محفزة

الصوفية تحتفي بمولد أسد الرجال عبد الرحيم القنائي والليلة الختامية السبت

لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

بالقانون.. السجن المشدد عقوبة من نقل عضوا بشريا أو جزءا بقصد الزراعة

قرار عاجل ضد المتهمين بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

فستان وحذاء غريب جدا.. درة تثير الجدل بظهورها الأخير

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ