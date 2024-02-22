عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر جدول أعمال مجلس النواب للأسبوع المقبل

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يومى  الأحد والإثنين المقبلين 25 و26 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة وهى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من السيد النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع ، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

ومن المقرر أن ينظر فى الاتفاقيات الدولية الآتية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا" ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR" ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر" ، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.

المستشار الدكتور حنفى جبالى الحكومة جواز السفر الاتفاقيات الدولية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على موعد استحقاق العلاوات الدورية بقانون الخدمة المدنية

4 ملايين جنيه.. قضية اختلاس بأكبر شركة أغذية ومشروبات شهيرة (خاص)

دعاء ليلة النصف من شهر شعبان .. هل خصّها الشيخ الشعراوي بكلمات معينة

ننشر جدول أعمال مجلس النواب للأسبوع المقبل

1.5 تريليون دولار.. إنجاز اقتصادي غير مسبوق للرئيس السيسي| مصطفى بكري يوضح

بمؤتمر صحفي.. مدبولي يعلن مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ