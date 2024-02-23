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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. انطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوي" لخلق روح التنافس بين الطلاب… رسوب 75٪؜ من طلاب طب سوهاج.. خبير يوضح نقاط يجب دراستها لمعرفة الحقيقة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

رسوب 75٪؜ من طلاب طب سوهاج.. خبير يوضح نقاط يجب دراستها لمعرفة الحقيقة

 

أعلنت كلية الطب بجامعة سوهاج، نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لطلاب الصف الأول الجامعي، وبلغت نسبة النجاح في الكلية 25%، لتكون نسبة الرسوب 75%، مما أثار استياء العديد من أولياء الأمور.

علوم البحار: نعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل

 

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها.


للعام الثاني.. تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو بآداب طنطا

 

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن  تجديد رخصة منح شهادتى الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» لكلية الآداب جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم ادارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.


مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بعين شمس يطلق الخدمة السحابية بالتعاون مع مايكروسوفت

 

يعلن مركز الشبكات وتكنولوجيا ‏المعلومات  بجامعة عين شمس عن الإطلاق الرسمي لخدمة الحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت (‏AZURE‏)، وذلك ‏تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وأ. د. غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة ‏المجتمع وتنمية البيئة والقائم ‏بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.


التعليم تعلن انطلاق مسابقة "أكفأ مدرسة ثانوي" لخلق روح التنافس بين الطلاب

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسابقة أكفأ مدرسة على مستوى المرحلة الثانوية (ثانوى عام - فنى تأسيس عسكري)، حتى ٧ مارس ٢٠٢٤.

 

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