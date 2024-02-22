تحذير عاجل لخلية الإعلام الأمني العراقية بشأن المنطقة الدولية ومطار بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إجراء فحص لمنظومة الدفاع الجوي داخل المنطقة الدولية ومطار بغداد الدولي يوم غد الجمعة وحسب التوقيتات الآتية.

وأوضحت أن إجراء الفحص سيبدأ من الساعة ٦٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٦١٥ ومن الساعة ٩٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٩٤٠ من اليوم ذاته.

ووصل رئيس اركان الجيش العراقي الفريق اول الركن ق.خ عبد الامير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن الدكتور قيس المحمداوي الى مدينة كربلاء المقدسة وذلك للاطلاع على آخر استعدادات خطة الزيارة الشعبانية.

رافق الوفد الامني الكبير معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وضباط ركن.

جاء ذلك لوضع الخطط الامنية ومناقشة الترتيبات الميدانية لإنجاح زيارة النصف من شعبان.