عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ممنوع دخول السناجل.. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجونة

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي ضخم خلال أجازة عيد الفطر المبارك ، فى مدينة الجونة بالغردقة . 

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن اسعار التذاكر ، والتى تترواح لفئتين الاولي يبلغ سعرها 3000 جنية ، والثانية سيكون سعرها 5000 جنية ، ويقتصر الحفل على حضور الثنائيات والمجموعات المشتركة .

وكان قد تألق النجم الكبير عمرو دياب أمس بساحة المنارة أرينا بالقاهرة الجديدة، حيث أحيا حفلا جماهيريا كبيرا يعد الأضخم حتى الآن في مركز المنارة .

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وقبل انطلاق الحفل بساعات شهدت المنطقة اجراءات أمنية كبيرة استعدادا لاستقبال الجماهير الغفيرة التي احتشدت في مكان الحفل والطرق المؤدية اليه قبل انطلاقه بساعات.

وصعد عمرو دياب الى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط حماس كبير من جمهوره الذى غنى معه على مدار الحفل.

 

وقدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغانية ده لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، وياه، الكلام ليك انت، راجع، ميدلي قمرين والعالم الله و نور العين، معرفش حد بالاسم ده، ميدلي قديم، ما تتعوضش، مابتغيبش، وهتتدلع.

وعلى مدار الحفل حرص جمهور الهضبة على التفاعل مع كل أغنية وخاصة أغاني البومه الجديد مكانك والذي قدم منه خمس أغنيات لأول مرة.

ويعد حفل عمرو دياب في ساحة المنارة أرينا هو الأضخم حتى الان في تلك المنطقة ، حيث شهد حضورا جماهيريا غير مسبوق .

عمرو دياب الفنان عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب حفل عمرو دياب عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

مصر "منورة" في رمضان.. المصريون يعبرون عن فرحتهم بقرار عدم انقطاع الكهرباء

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

عهد جديد للمنتخب| عودة 3 محترفين مستبعدين بقرار حاسم من حسام حسن

ترشيحاتنا

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير خالد بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز

الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير فهد بن عبدالمحسن آل سعود

أمريكا تحقق أول هبوط على سطح القمر منذ نصف قرن بمركبة فضائية

لو جديدة في السواقة.. أحسن عربية هيونداي للبنات سعرها 145 ألف جنيه بس

أسهل طريقة للتصالح في مخالفات المرور

ملك الفئة المتوسطة من سامسونج.. سعره مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل اللغز الغامص .. بحث يكشف كيف تغني الحيتان

خرافات وأكاذيب كشفها هاني الناظر قبل وفاته

صراع سعودي قطري على المصري.. محمد صلاح يقترب من هذا النادي الموسم الجديد

طبيب: الذكاء الاصطناعي في الطب يقوم على تغذيته بالمعلومات حول التخصصات والأمراض

فيديو

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ