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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

واد جدع ومخلص.. عصام السقا يكشف تفاصيل دوره في "صدفة"

عصام السقا
عصام السقا

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقاء مع الفنان عصام السقا ، المشارك فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل صدفة .

 

وقال الفنان عصام السقا عن شخصيته فى مسلسل صدفة : "الشخصية عبارة عن واد جدع ومخلص وطيب".

 

 وعن أمنيته قال عصام السقا : "مش محتاج أكتر من كرم ربنا".

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وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين".

 

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوي خطاب وعصام السقا ومن تاليف إيمن سلامة ومن إخراج سامح عبد العزيز . 

 

يشارك عصام السقا في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، ع، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

 

عصام السقا المتحدة للخدمات الإعلامية المؤلف أيمن سلامة الفنان عصام السقا المخرج خالد يوسف سلوى خطاب سامح عبد العزيز شركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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