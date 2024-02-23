نجم الزمالك يثير غضب جماهير الأهلي قبل مباراة ميدياما الغاني

يرى رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق أن الأهلي سيتأثر بالإرهاق خلال مواجهة ميدياما الغاني.

وقال عبدالعال تصريحات تليفزيونية " من وجهة نظري أن فريق الأهلي تأثر برحلة الطيران الشاقة في طريقه إلى غانا استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ".

وتابع:"الأهلي سيتأثر بالارهاق الشديد في مباراة ميدياما الغاني بسبب ما تعرضت له طائرة الفريق من عطل ثم استكمال الرحلة ".

ويلتقى الأهلي أمام نظيره ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في غانا، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.