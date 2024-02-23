أصعب أدواري .. أحمد حاتم يكشف تفاصيل فيلمه "حدوتة الأيام الباقية "

كشف الفنان أحمد حاتم عن تفاصيل فيلمه الجديد “ حدوتة الأيام الباقية ” وذلك حلوله ضيف على برنامج أسرار النجوم مع المذيعة إنجي علي .

وقال أحمد حاتم : إنتهيت من تصوير عدد من المشاهد ضمن أحداث فيلم حدوتة الايام الباقية ، ويعد أصعب دور قدمته ، وهو من تاليف محمد صادق ، وقد كتب فيلم صعب للغاية وساحر إيضاً .

وتابع أحمد حاتم : أتمني ان يحب الجمهور هذا العمل ، ويشاهدني من خلاله الشخصية التى العبها داخل الاحداث بشكل مختلف .

وكان أخر اعمال أحمد حاتم هو فيلم فيلم حسن المصري،والذى ظهر من حلاله من خلال شخصية مسئول حراسات خاصة ويسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

فيلم المنبر

ومن ناحية أخرى يخوض النجم أحمد حاتم أول تجربة له مع الأفلام الوثائقية التي تجمع بين التسجيلي والدرامي من خلال فيلم المنبر الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.