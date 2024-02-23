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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إلهام شاهين تكشف حقيقة نيتها للاعتزال

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها لا تفكر فى الاعتزال نهائيا، ولكن غيابها عن الشاشة يأتي لحرصها على تقديم أعمال وأدوار جديدة لم تقدم من قبل.

وأضافت إلهام خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى  على إذاعة 9090، أن الأدوار التى قدمتها على مدار مشوارها الفني لاتوجد فنانة قدمتها من قبل قائلة: “أنا أدواري محدش عملها غيري”.

وتابعت إلهام أنها لا تفكر فى اعتزال الفن ولكن أصبحت تتأني فى اختيار ادوارها لذلك لا تتواجد كثيرا على الشاشة حتى يكون هناك دورا جديدا لا يشبه أى شخصية قدمتها من قبل.

 


 

إلهام شاهين تكشف عن الفيلم الذى ندمت على تقديمه


وأكدت الفنانة  إلهام شاهين أن مسيرتها الفنية مليئة بالأفلام المهمة خاصة فى بداية مشوارها فقط قدمت أربعة أفلام من أهم أفلام السينما المصرية حتى الآن وهي أمهات فى المنفى والعار ولا تسألنى من أنا والبريء.

وأضافت إلهام شاهين خلال حلولها ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى أنه على الرغم من تقديمها لهذه الأفلام الهامة فى بداية مشوارها الفني إلا أن هناك فيلم ندمت على تقديمه بسبب رسالته التى تعتبره هي أكثر رسالة مؤذية فى تاريخ السينما.

وتابعت إلهام شاهين أن الفيلم أسمه موت سميرة وهو فيلم كان يسىء للراحل بليغ حمدي وهو فنان قدير كانت تحبه وتحترمه وتعتبر هذا الفيلم هو الوحيد الذى ندمت على تقديمه.

إلهام شاهين فاطمة مصطفى إذاعة 9090 الاعتزال اعتزال الفن

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