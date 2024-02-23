المصريين الأحرار: استثمارات رأس الحكمة خير رد على المشككين في تنمية البنية التحتية

قال عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، تعليقا على جذب مصر استثمارات كبرى في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي، إن هذه الصفقة مجرد انطلاقة وسوف تتضمن التفاصيل عدة صفقات أخرى ذات صلة.

وأوضح خليل في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد بشكل عام يعتمد على السمعة والأخبار ومصداقيتها حتى تحدث انتعاشة تنعكس بأثر مباشر على المواطن.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أنه شق الطرق وإنشاء الكباري أصبح الأولوية الكبرى الآن بعدما كانت هذه التنمية تشهد انتقاداً من بعض المواطنين.

وأشار إلى ان العاصمة الإدارية الجديدة شهدت المفاوضات على هذه الصفقة الكبرى، حيث شهد المستثمرون بأنفسهم التطور والتقدم على أرض الواقع وعلى أحدث أنظمة الميكنة والرقمنة العالمية.

كما أن مدينة العلمين المبهرة تعد سابقة أعمال ورسالة طمأنينة لأي مستثمر إضافة إلى الاستقرار والأمان الذي تشهده البلاد.

عصام خليل: حان وقت الرد على شائعات أهل الشر

وأكد أنه لو لم يكن هناك بنية تحتية قوية لما شهدنا مثل هذه الصفقات أو جاء المستثمر. مردفا أنه حان الآن وقت الرد على شائعات أهل الشر.

وتابع أن هذه الاستثمارات المباشرة ستدخل بشكل مباشر إلى احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بما ينعكس إيجابا للقضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة وهو ما تحقق بالفعل أمس بعد الإعلان عن هذه الاستثمارات الكبرى.