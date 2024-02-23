عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصريين الأحرار: استثمارات رأس الحكمة خير رد على المشككين في تنمية البنية التحتية

عصام خليل عضو مجلس
عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار

قال عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، تعليقا على جذب مصر استثمارات كبرى في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي، إن هذه الصفقة مجرد انطلاقة وسوف تتضمن التفاصيل عدة صفقات أخرى ذات صلة. 

وأوضح خليل في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الاقتصاد بشكل عام يعتمد على السمعة والأخبار ومصداقيتها حتى تحدث انتعاشة تنعكس بأثر مباشر على المواطن. 

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار أنه شق الطرق وإنشاء الكباري أصبح الأولوية الكبرى الآن بعدما كانت هذه التنمية تشهد انتقاداً من بعض المواطنين. 

وأشار إلى ان العاصمة الإدارية الجديدة شهدت المفاوضات على هذه الصفقة الكبرى، حيث شهد المستثمرون بأنفسهم التطور والتقدم على أرض الواقع وعلى أحدث أنظمة الميكنة والرقمنة العالمية.

 كما أن مدينة العلمين المبهرة تعد سابقة أعمال ورسالة طمأنينة لأي مستثمر إضافة إلى الاستقرار والأمان الذي تشهده البلاد.

 عصام خليل: حان وقت الرد على شائعات أهل الشر

 وأكد أنه لو لم يكن هناك بنية تحتية قوية لما شهدنا مثل هذه الصفقات أو جاء المستثمر. مردفا  أنه حان الآن وقت الرد على شائعات أهل الشر.

 وتابع أن هذه الاستثمارات المباشرة ستدخل بشكل مباشر إلى احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي بما ينعكس إيجابا للقضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة وهو ما تحقق بالفعل أمس بعد الإعلان عن هذه الاستثمارات الكبرى.

بنية تحتية قوية شق الطرق استثمارات كبرى منطقة رأس الحكمة ساحل مصر الشمالي رأس الحكمة الاقتصاد مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ