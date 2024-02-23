10 مجـ ازر جديدة.. صحة غزة تعلن ارتفاع عدد شهداء ومصابي العدوان الإسرائيلي

أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ ازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أكدت صحة غزة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت السلطات الصحية أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، الليلة، مجزرة جديدة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء إلى 40، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أربعة منازل في المحافظة الوسطى، ما أدى إلى تدميرها على رؤوس ساكنيها.

وجرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف طيران الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة في دير البلح، وفي بلدة الزوايدة، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.