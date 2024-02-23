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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تؤوي نازحين.. مسيرة إسرائيلية تقصف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا وسط غزة

مدرسة تؤوي نازحين
مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن طائرة إسرائيلية مُسيرة قصفت مدرسة تابعة لوكالة "أونروا" تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أسفر القصف الإسرائيلي داخل مدرسة للأونروا عن سقوط شهيد وجرحى.

وقبل قليل، سقط 8 شهداء جراء قصف مسيرات إسرائيلية لمجموعتين من المواطنين في محيط مدرسة عسقلان منطقة البلد وسط وشرقي خان يونس.

وأفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجـ ازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أكدت صحة غزة أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال من وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت السلطات الصحية أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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