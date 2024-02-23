في حادث انقلاب سيارتين بطريق ميت غمر..محافظ الدقهلية يقرر صرف تعويضات لأسر الضحايا

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تداعيات حادث تصادم سيارتي ميكروباص مع عربة كاروا على طريق ميت غمر .

وأوضح " المحافظ " أنه فور وقوع الحادث تم تكليف كل من الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث من خلال نقل المصابين الى المستشفيات وإنهاء اجراءت دفن المتوفين وصرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابين .

كما أوضح " مختار " أن الحادث اسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين وتم نقل المصابين الى مستشفيات الصحه لتلقي العلاج.

وأشار " المحافظ " الى أنه تم الانتهاء من كافة إجراءات تسليم المتوفين الى ذويهم وجار متابعة حالات المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم حتى الشفاء التام وخروجهم الى أسرهم .

وقرر " مختار " صرف مبلغ وقدره 50 الف جنيه لكل رب اسرة متوفي و 25 الف جنيه لكل فرد أعزب متوفي و 5 آلاف جنيه لكل مصاب ، وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة صرف هذه المساعدات وتلبية كافة احتياجات هذه الأسر .

وأكد على ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة على تقديم كافة أوجه الرعاية للحالات الانسانية وفي الازمات والكوارث من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.