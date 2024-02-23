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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة شؤون البيئة بالشرقية: تفتيش على 110منشآت غذائية وصناعية وغلق 7 مخالفة

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة المرور الدورى على المنشآت الغذائية والصناعية للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين قبيل شهر رمضان الكريم و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية  للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقامت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة  للتفتيش على (110) منشأة منها  (86 منشأة غذائية – 21 منشأة صناعية وحرفية – 3محطات تموين سيارات) بمراكز الزقازيق وكفر صقر و حيي أول وثان الزقازيق ، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدرة شؤون البيئة بالديوان العام ان التفتيش أسفر عن تحرير (158) محضر ما بين ( نظافة – سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة – عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- عدم التخلص الأمن من المخلفات ) ، فضلاً عن إعدام (5) طن مواد غذائية (دقيق– جبن ابيض – شيكولاتة – مخلل – مكرونة  – ملح حليب – سمن- لحوم- خضروات – خل – فاكهة – عصائر )غير صالحة للإستخدام الأدمي ،  بالإضافة لإعدام (1124) لتر عصائر ومشروبات غازية  ، فضلاً عن غلق عدد (3) منشأة غذائية لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية ، كما تم التوصية بغلق (4) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية حيالها.

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