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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 مليون دولار.. بن رمضان يقترب من الأهلي وهذا موعد إعلان الصفقة

صدى البلد

أفادت تقارير صحفية صباح اليوم الجمعة بأن اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، الذي يلعب حاليًا لصفوف فريق فرينكفاروزي في المجر وسبق له اللعب في الترجي التونسي، يقترب من الانضمام إلى نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق بين إدارة النادي الأحمر واللاعب بشأن كافة بنود التعاقد.

وأفاد موقع "كورة 24" التونسي أن الأهلي توصل لاتفاق مع بن رمضان للانضمام إلى صفوفه بمبلغ قدره 3 ملايين دولار، وقد أعرب اللاعب عن رغبته في الانضمام إلى القلعة الحمراء وأبلغ إدارة فرينكفاروزي بذلك.

وتشير التقارير إلى أن عقد بن رمضان مع الأهلي سيبدأ ساري المفعول اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد نهاية الموسم الحالي.

ولفت الموقع إلي أن إدارة الأحمر عرضت دفع 3 ملايين دولار، وهو ما وافق عليه متوسط الميدان التونسي، مبديا رغبته في اللعب مع الشياطين الحمر بدءًا من الموسم المقبل.

يعتبر بن رمضان خيارًا قويًا في وسط الملعب لنادي الأهلي بفضل خبرته الواسعة في الكرة العربية والإفريقية، وسيمثل إضافة قيمة للفريق الذي يسعى لتعزيز صفوفه وتحقيق المزيد من النجاحات في المواسم المقبلة

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