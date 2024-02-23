عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرض عقوبات قاسية ضد روسيا.. بايدن: يجب أن يدفع بوتين الثمن

بايدن وبوتين
بايدن وبوتين

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، فرض حزمة من العقوبات لضمان أن "يدفع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ثمنا أعلى للعدوان (على أوكرانيا) وا"لقمع" في روسيا.

وحذر بايدن، في بيان من أنه إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما  فإنه سيواصل ذلك"، معلنا مجموعة من العقوبات التي تستهدف أفراداً مرتبطين بسجن المعارض أليكسي نافالني وبآلة الحرب الروسية بالإضافة إلى مئات الكيانات التي تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلاً.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، فرض عقوبات على أكثر من 500 هدف وكيان كحزمة جديدة ضد روسيا.

وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات على روسيا بسبب حربها المستمرة في أوكرانيا ومقتل زعيم المعارض نافالني.

وقال إن العقوبات ستستهدف الأفراد المرتبطين بسجن نافالني وكذلك القطاع المالي والقاعدة الصناعية الدفاعية في روسيا؛ كما ستستهدف القاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات المشتريات والمتهربين من العقوبات.

وأشار إلى فرض قيود تصدير جديدة على ما يقرب من 100 كيان لتقديم الدعم الخلفي لآلة الحرب الروسية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض يوم الجمعة حزمة عقوبات على 500 هدف في إجراء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب  الروسية على أوكرانيا .

وفي وقت سابق، اعتبر الكرملين أن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين تحط من قدر أمريكا

وقال الكرملين يوم الخميس إن التعليقات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحط من قدر الولايات المتحدة وأولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.

ووصف بايدن بوتين بأنه “مجنون” خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو أمس الأربعاء، محذرا من أن هناك دائما خطر نشوب صراع نووي ولكن التهديد الوجودي للإنسانية يظل كامنا في المناخ.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، الرئيس بوتين… لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات”.

البيت الأبيض الحرب الروسية الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات على روسيا أوكرانيا أليكسي نافالني سجن نافالني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

موضوعات متعلقة

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. دعم راسخ وعقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

الجمباز فى 2023|سيطرة إفريقية وميداليات عالمية..تنظيم البطولات الدولية والقارية وعودة الطيور المهاجرة

العمل: اعتماد 426 ألف عقد بالخارج وتحصيل 314 مليون جنيه كمستحقات من 9 دول

ترشيحاتنا

مخطط متكامل.. رئيس الوزراء يشرح أهمية وفائدة مشروع رأس الحكمة

مدبولي : صفقة رأس الحكمة أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر

رئيس القومي لحقوق الإنسان تجدد مطالبتها للمجتمع الدولي بإنهاء مأساة الفلسطينيين

رئيس الوزراء : إنشاء مطار دولي جنوب مدينة الحكمة الجديدة

مصر والإمارات .. بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بمقر مجلس الوزراء

جيلي اوكافانجو 2024 سيارة عائلية وبسعر جديد.. اعرف المواصفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على حلم هاني الناظر قبل وفاته وسعر فستان يسرا الذهبي يثير ضجة

الكيلو بـ 4 جنيه.. طريقة عمل مخلل اللفت باللون الأحمر

بعد إنفصاله عن زوجته.. صور رومانسية تجمع أحمد حاتم وجايدا الديب.. شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة واحتشام حنان مطاوع

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ