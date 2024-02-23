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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار خلال ساعات .. الأرصاد : غطاء سحابي كثيف يحجب أشعة الشمس

الطقس في مصر
الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير إلى تأثر البلاد بغطاء كثيف من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، بدورها تعمل على حجب أشعة الشمس الآن على مناطق متفرقة بالبلاد.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يصاحب هذا الغطاء، خلال الطقس اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. 

وقالت هيئة الأرصاد، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، من المتوقع أن يشهد فرص سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس اليوم، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم يكون دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل، يظل شديد البرودة على أغلب الانحاء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة
جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 16 درجة
شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات
جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 15 درجة

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