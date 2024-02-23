مستريح البدرشين نصب على الغلابة.. والضحايا: أخذنا احكاما بالحبس ونطالب بتنفيذها.. مستندات

"نصاب عالمي، استطاع النصب على المواطنين الغلابة في منطقة البدرشين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بغرض توظيفها في مجالات مختلفة منها العقارات والسيارات حتى وقع الضحايا في فخ النصب واستطاع الاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه.

المتهم حسن .س. ابن قرية المرازيق بمركز البدرشين، صاحب الـ 32 عاما استطاع النصب على أهل قريته منذ نعومة اظافره حتى هداه عقله الشيطاني أن يفكر في حيلة شيطانية وهي النصب على أكبر قدر من المواطنين سواء داخل القرية أو خارجها حتى استطاع النصب على عدد كبير واستولى على 20 مليون جنيه.

مستريح البدرشين

وتعددت البلاغات ضد المتهم واكتظ قسم شرطة البدرشين بالمواطنين لتحرير محضر ضد المتهم بالنصب عليهم والاستيلاء على قوت أولادهم وهم لا حول لهم ولا قوة يقفون مكتوفي الايدي لا يستطيعون فعل سيئ غير تحرير محضر ضده.

ومع مرور الوقت حرر المستشار محمود ندا المحامي بالنقض عدة بلاغات لاتهام مستريح البدرشين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين حتى أصدرت محكمة مستأنف البدرشين احكام ضده.

وطالب المستشار محمود ندا المحامي، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بعد أن قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس في اتهامه بالنصب على المواطنين.

وكشفت أوراق الدعوى، أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانوناً حيث أن المقرر قانونا - وعلى ما جري به قضاء النقض " أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله ".

وكشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة وبجلسة ۲۰۲۲/۳/۳۱ ، قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ٥٠٠٠٠ جنيه والمصاريف.