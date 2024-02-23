مشاكل المعدة المتكررة علامة على مرض خطير والتأخر في علاجه يسبب السرطان

يهدد مرض التهاب المرئ أصحاب المناعة الضعيفة فى المقام الأول، ويمكن أن يصيب أى شخص آخر ولكنه من الأمراض غير المعروفة بشكل واسع بين الناس.

ووفقا لما جاء فى موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أهم أعراض التهاب المرئ.



أعراض التهاب المريء



يسبب مرض التهاب المرئ بعض الأعراض التى تساعد على اكتشافه ، منها :

التهاب في الحلق

حرقة في المعدة

عسر الهضم

ارتجاع الحمض

صعوبة في البلع

ألم صدر

القلس

الطعام يعلق في الحلق

صعوبات التغذية عند الأطفال.

استفراغ و غثيان

دم في القيء .

تقرحات الفم.

ارتجاع



أسباب التهاب المريء



ومحتمل تلتهب أنسجة المرئ إذا تم تنشيط جهازك المناعي لمحاربة العدوى، أو إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي، أو إذا أدى شيء متآكل إلى إصابة الأنسجة.

ارتجاع الحموضة.

الأدوية.

الالتهابات.

الحساسية.

إشعاع.

مرض يصيب جهاز المناعه.

تشكل الأسباب المختلفة أنواعًا فرعية مختلفة من التهاب المريء.

مضاعفات التهاب المرئ



يمكن علاج التهاب المريء، لكن الالتهاب الشديد الذي لا يتم علاجه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

قرحة المعدة

القرحة هي قروح مفتوحة قد تحدث في بطانة المريء ويمكن أن تسبب الألم والنزيف، وفي حالات نادرة، قد تستمر القرحة التي لا تلتئم في الانتشار عبر المرئ، مما يؤدي إلى حدوث ثقب فى الجهاز الهضمى وهذا يزيد من خطر انتشار العدوى من المريء إلى تجويف الصدر أو إلى مجرى الدم أو ما يعرف بتسمم الدم



ضيق المريء

يمكن أن يسبب الالتهاب طويل الأمد لأنسجة المرئ ندبات ويمكن أن يتسبب النسيج الندبي في تضييق المريء، مما يؤدي إلى صعوبات في البلع وقد تؤدي صعوبات البلع الشديدة إلى الجفاف وفقدان الوزن وسوء التغذية .

حؤول الأمعاء

الحؤول المعوي هو تغير خلوي يمكن أن يحدث في أنسجة المرئ و يُسمى هذا بمريء باريت، ويحدث تتكيف الأنسجة المبطنة للمريء مع الالتهاب المستمر عن طريق التغير لتشبه بطانة الأمعاء وللأسف هذا التغيير يمكن أن يكون مقدمة لمرض سرطان المرئ .