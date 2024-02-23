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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

«مدعكة» بسبب الجليد.. تصادم مئات السيارات في الصين

الطقس
الطقس

أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الجمعة، أن عددًا من الأشخاص أصيبوا؛ بعد اصطدام أكثر من 100 سيارة ببعضها البعض، بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، في حادث ناجم عن الظروف الجوية القاسية.

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وأوضحت شرطة المرور في منطقة سوتشو الصناعية، عبر حسابها على تطبيق "وي تشات"، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات طقس باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، ما أثر على وسائل النقل في وقت عادة يشهد عودة ملايين الأشخاص إلى مسقط رأسهم للاحتفال بعطلة العام القمري الجديد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، "أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة، وبدأت أيضًا عدة خطط لدعم تدفق النقل والإمدادات والكهرباء في الأقاليم والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي"

الصين

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