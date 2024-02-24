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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على خطى بطل مسلسل عتبات البهجة.. كيف تتخطى ألم ما بعد الكرب؟ (نصائح نفسية)

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يناقش مسلسل عتبات البهجة، المقرر عرضه فى رمضان 2024، على شاشات المتحدة، قضايا اجتماعية مهمة، وذلك من خلال الممثل القدير يحيى الفخراني، بطل العمل، والذي يحاول تخطي شعوره بالفقد والوحدة، بعد أن تقدم به العمر وحيدًا.

وفقد يحي الفخراني بعض أحبابه من عائلته خلال أحداث المسلسل، وشعر بالألم لذلك، ويعد «الألم بعد الكرب» هو أحد الأعراض العاطفية الشديدة التي يمر بها الكثير من بعد فقدان أحد الأحبة أو التعرض لصدمة عاطفية شديدة، فقدنا فيها مصدر الأمان والحب والسعادة .

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كيف تتخطى ألم ما بعد الكرب بنصائح نفسية؟

فى إطار هذا أوضح الدكتور محمد هاني أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، نصائح نفسية لتخطي آلم ما بعد الكرب وفقدان الأحبة أو التعرض لصدمة نفسية وذلك من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

إن الألم ما بعد الكرب (Post-Traumatic Grief) هو حالة عاطفية تحدث بعد تعرض شخص ما لمشكلة كبيرة في حياته تتسبب في فقدان أحد الأحباء، يمكن أن تظهر العديد من الأعراض العاطفية في هذه الحالة، ومن النصائح التي يمكن أن تساعد في التعامل معها:

عدم السماح للحزن بالسيطرة عليك.. قد يكون الحزن والألم طبيعيين بعد فقدان الأحباء، من الضروري أن تسمح لنفسك بالشعور بالحزن والبكاء ومعالجة الألم الذي تشعر به، لا تحاول قمع المشاعر العاطفية، بل اعتني بنفسك وكن صبورًا مع عملية التعافي.

البحث عن الدعم العاطفي.. لا تتردد في البحث عن الدعم العاطفي من الأشخاص المقربين لك، مثل الأصدقاء والعائلة، شارك مشاعرك معهم وتحدث عن ما تشعر به، قد يكون من المفيد أيضًا الانضمام إلى مجموعة دعم تجمع أشخاصًا يمرون بنفس التجربة.

العناية بالنفس.. حاول أن تولي اهتمامًا خاصًا برعاية نفسك، امنح نفسك الوقت للراحة والاسترخاء، وقم بممارسة النشاطات التي تساعدك على التخفيف من الضغط العاطفي، مثل التأمل واليوغا أو القراءة أو الكتابة.

العناية بالصحة البدنية.. تأكد من أنك تعتني بصحتك البدنية بشكل جيد، حافظ على نمط حياة صحي، من خلال تناول وجبات متوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام، النشاط البدني قد يساعد في تحسين المزاج والتخفيف من الضغوط العاطفية.

البحث عن المساعدة المهنية.. قد يكون من المفيد أيضًا البحث عن المساعدة المهنية من خلال الاستشاريين النفسيين أو المعالجين الذين يتخصصون في معالجة الحزن والفقدان، يمكن للمهنيين المؤهلين أن يوفروا الدعم والإرشاد اللازم للتعامل مع الألم ما بعد الكرب.

القبول والتسامح.. قد يستغرق الشفاء العاطفي والتعافي من فقدان الأحباء وقتًا طويلاً، قم بقبول هذا الواقع وكن صبورًا مع نفسك، لا تضغفل عن أن كل شخص يتعامل مع الحزن والفقدان بطريقة فردية وفي وقته الخاص، لذا، كن متسامحًا مع نفسك ولا تضع ضغوطًا غير واقعية على عملية التعافي.

الاعتناء بالذكريات والتواصل مع الذكريات الجميلة للشخص المفقود.. يمكنك الاحتفاظ بالصور والكتابات والأغاني وأي شيء آخر يذكرك بالشخص الذي فقدته، قد تجد الراحة والمساعدة في مشاركة هذه الذكريات مع الآخرين والتحدث عنها.

تحديد الهدف والمعنى.. حاول تحديد هدفك والبحث عن معنى في حياتك، قد يساعد العمل نحو أهداف ومشاريع جديدة في توجيه الطاقة العاطفية والتركيز نحو المستقبل.

الاحتفاظ بالروتين.. حافظ على روتين يومي منتظم، يمكن أن يوفر الروتين الاستقرار والهدوء في حياتك، مما يساعدك على التعامل مع الألم والفقدان.

قبول المساعدة من الآخرين.. لا تتردد في قبول المساعدة من الآخرين عند الحاجة، يمكن أن يكون لديك أشخاص يرغبون في دعمك ومساعدتك في هذه المرحلة الصعبة، قم بالبحث عن مجموعات دعم أو منظمات محلية تقدم الدعم للأشخاص الذين يعانون من الحزن والفقدان.

كل شخص يتعامل مع الألم ما بعد الكرب بطريقة مختلفة.. فما يصلح مع شخص، قد لا صلح مع شخص آخر، فإذا كانت الأعراض العاطفية المرتبطة بالألم ما بعد الكرب تؤثر سلبًا على حياتك اليومية لفترة طويلة، فقد يكون من الأفضل استشارة متخصص في الصحة العقلية للحصول على المساعدة المناسبة.

الكرب نصائح نفسية كيف تتخطى ألم ما بعد الكرب بنصائح نفسية مسلسل عتبات البهجة عتبات البهجة يحي الفخراني ​​​​​​​health Post-Traumatic Grief

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