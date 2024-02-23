أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول حكم صيام النصف من شعبان

حسم الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول حكم صيام النصف من شعبان، قائلا: "سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم-، أخبرنا بفضل صيام نهارها وقيام ليلتها".

وقال ، اليوم الجمعة: "النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا..؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ".

وتابع: "سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، وجهنا بالقيام والذكر ليلة النصف من شعبان وكذلك صيام صبيحة هذه الليلة ليكى يغفر لنا وندخل الجنة ".