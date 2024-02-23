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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة | أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم ونيدفيد

ياسر ونيدفيد
ياسر ونيدفيد

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها الثنائي كريم نيدفيد، وياسر إبراهيم.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "تشخيص اصابتي ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد: ياسر إبراهيم آلام في العضلة الخلفية وكريم نيدفيد آلام في السمانة ويخضع الثنائي لاشعة بعد العودة إلي القاهرة لتحديد فترة غيابهما"

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9، منفردًا بصدارة المجموعة بينما تجمد رصيد ميدياما عند النقطة 4.

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