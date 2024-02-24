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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 فوائد تحصدها مصر من مشروع رأس الحكمة .. تعرف عليها

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة - أرشيفية

مشروع رأس الحكمة الصفقة ،الاقتصادية الأقوى، نتاج شراكة مصرية إماراتية تنفذ على أرض مصر ، لتنصف بأنها أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى تنعش خزانة الدولة وتدفع الجنيه نحو الاستقرار.


وشددت الدولة المصرية أن مشروع رأس الحكمة ، عبارة عن شراكة مع الجانب الإماراتي ولاتبيع الدولة أصولها ،ليهدف إلى تحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وينهي علي السوق الموازي للعملة الأجنبية ، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

مشروع رأس الحكمة


وفى إطار ذلك نستخلص أبرز ما قاله خبراء الاقتصاد خلال الساعات الماضية على موقع صدى البلد عن مشروع رأس الحكمة في عدة نقاط .
1- يرفع معدلات الاستثمارات ويوفير عملة صعبة ويقلل الضغط على الدولار
2- تنعش الجنيه وتزيد الدخل القومي
3- سينعكس ذلك بالسلب علي أسعار الذهب وبالتالي تبدأ بالانخفاض
4- ارتفاع سندات مصر الدولارية
5- تمكن البنك المركزي المصري من معالجة تشوهات سعر الصرف
6- القضاء علي السوق السوداء
7- تخفيض حجم الديون الخارجية والممثلة في قيمة الودائع الإماراتية البالغة ١١ مليار دولار
8- مشروع رأس الحكمة قد يستقطب ٨ ملايين سائح  للدولة سنويا
9- يوفر مئات الآلاف من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة
10- ينشط كثير من الشركات والمصانع التي ستنتج مستلزمات ومواد البناء


تعد منطقة رأس الحكمة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية المهمة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيًا واستثماريًا وعمرانيًا، ومركز عالمي للسياحة في منطقة الشرق الأوسط وعالميًا.

ويستهدف المخطط الاستراتيجي إقامة مركز سياحي عالمي مُتكامل في رأس الحكمة، يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة في مصر وجذب السياحة العالمية والمحلية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى إقامة وتطوير خدمات اجتماعية متنوعة في التجمعات العمرانية القائمة والمقترحة بتلك المنطقة.

وتتمتع المنطقة بوجود عدد كثير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوةً على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.

 

مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة الساحل الشمالي مصر الامارات

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