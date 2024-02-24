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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يدمر مربعات سكنية بأكملها في خان يونس ويتوغل بحي الزيتون

أرشيفية
أرشيفية

تسببت الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي الجمعة، في تدمير تسع مربعات سكنية تضم عشرات المباني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضرمت القوات الإسرائيلية النار في عدد من المنازل والمحلات التجارية بعد اقتحامها، خصوصاً في منطقتي قيزان النجار، والبطن السمين، وفي محيط جامعة الأقصى في مواصي غربي خان يونس.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة، أوقعت عشرات الضحايا.

وبالموازاة مع ذلك، توغلت الدبابات في وسط وجنوب حي الزيتون، وتمكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة على القسمين الجنوبي والغربي لمنطقة تل الهوى، وسط اشتباكات عنيفة لا سيما في الزيتون والشجاعية.

ومن جهتها، قالت كتائب "القسام"، إنها أوقعت مجموعة جنود إسرائيليين كانوا متحصنين داخل منزل استهدفه مقاتلوها بقذيفة مضادة للدروع.

ومع استمرار القصف الجوي والمدفعي المكثف للقوات الإسرائيلية، اضطر المئات من سكان المناطق المستهدفة للنزوح من شرق غزة باتجاه وسط القطاع.

الجيش الإسرائيلي خان يونس غزة جامعة الاقصي حي الزيتون

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