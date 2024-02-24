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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلم يحيي حفلًا غنائيا بساقية الصاوى فى هذا الموعد

صدى البلد

يحيي المطرب مسلم حفل غنائي جديد بساقية الصاوي، بقاعة النهر ،وذلك يوم السبت الموافق 9 مارس ومن المقرر أن يقدم مسلم باقة من أغانيه المميزة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرح المطرب مسلم، خلال الأيام الماضية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو كليب "غمة" وهي الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "درويلة".

وأغنية “غمة” من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، والأغنية بها مشاهد من الفيلم تجمع بين مسلم وبين أبطاله.

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يذكر أن فيلم "درويلة" تم طرحه الفترة الماضية في جميع دور العرض السينمائية في مصر والدول العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب جديد.

والفيلم بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغنى، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد على ميزو، كابتن إبراهيم صبحى وآخرين، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد دياسطى وعبدالرحمن فتحى، وإخراج معوض إسماعيل.

كلمات أغنية "غمة"

مش واقفه يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.. الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد واللي مبينا يعتبره، دا كان.. دا كان دا كان مولد واتفض غمه غمه غمه غمه.. وانزاحت راحت ثم فرفشت وعيشت حياتي.. نورت الحته الضلمه نورت الحته الضلمه.. خنقه خنقه خنقه.. ولا ينفعوا وقت الزنقه.. مالهوش لزمه وبايعينه.. لو عايز يرجع لأ.. لو عايز يرجع لأ.. احنا بتوع اللي معانا.. نبنيله مكان جوانا.. أما اللي يهمه اذانا.. مطرود ويعيش محروم.. يتمنى يشوفنا قصاده.. هيعيش بعدنا ف حداده.. يتعب وتزيد اعراضه.. ويفضل على نفسه يلوم
حلمه حلمه حلمه.. إنه يقابلني ف حلمه
كنت أنا نعمته ورفضها.. خلي اللي خده يستلمه.. خلي اللي خده يستلمه.. مقلب كان مقلب.. وخلعت أنا منه وبهرب
و قولوله سلام خلصنا.. حبه من القلب اتسرب.. حبه من القلب اتسرب.

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