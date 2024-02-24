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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"كنا فى مكان" لكارمن سليمان تتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة

صدى البلد

أعلنت الفنانة كارمن سليمان من تخطي أحدث أغانيها “كنا فى مكان” لأكثر من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام .

وكتبت كارمن سليمان من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: مبسوطه بكل ردود أفعالكوا على كنا فى مكان +500 .

 

وطرحت المطربة كارمن سليمان  كليب "كنا في مكان"، خلال الأيام  الماضية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وقررت الخروج من عباءة الرومانسية في موسم عيد الحب.

واستخدمت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.

كلمات الأغنية

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه 

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه 

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي.

 

أخر أعمال كارمن سليمان كنا في مكان إطلالة الفنانة كارمن سليمان أخبار كارمن سليمان موسم عيد الحب

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