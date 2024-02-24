محمد صبحي: الفنان لازم يكون مهموم بوطنه دائما

قال الفنان محمد صبحي أنه دائما يحب أن يكون مطلع ويقرأ كثيرا ولذلك كثير من الأعمال التى جسدها حدثت بالفعل فى الواقع.

وأضاف محمد صبحي فى تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” ، مع الإعلامية شيرين سليمان: أن الفنان يجب أن يكون مهموم دائما بوطنه وبأحداث العالم ، لأن من الممكن أن يحدث أي شيء لنا .

واستكمل محمد صبحي ، معلقا: أنا دائما يهتم أقدم رسالة فى أعمالي محتواها، “أهتموا .. ووعوا ” ،

وقال الفنان محمد صبحي، أنه خلال فترة التسعينيات كان أمامه أما أن يبيع نفسه أو يبيع السينما، مردفًا: «كان في كمية أفلام عرضت عليا بمبالغ كبيرة، دي أفلام المقاولات، ورفضت كل دا علشان مش أخسر نفسي».

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه قدم 22 فيلما سينمائيا كانوا مفيدين للغاية، ولم ينزلق إلى لأفلام المقاولات.

المعادلة صفر

وأكمل محمد صحبي: «اتمنى تنفيذ فيلم المعادلة صفر، هذا الفيلم مفيد للغاية للجيل الحالي والقادم، واتمنى من المخرجة العمل على تنفيذه».