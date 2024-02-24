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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انطلاق دورته الـ25.. مهرجان الإسماعيلية يعلن أعضاء المكتب الفني

الناقد رامي المتولي
الناقد رامي المتولي

كشفت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن أعضاء المكتب الفني للدورة الـ 25 التي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس 2024  برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويضم المكتب الفني كلاً من الناقد رامي المتولي المدير الفني ومبرمج مسابقة التسجيلي القصير للمهرجان، والناقدة أروى تاج الدين نائب رئيس المهرجان ومبرمج مسابقة التسجيلي الطويل، والناقدة رشا حسني مبرمج مسابقة الروائي القصير، وإبراهيم سعد مبرمج مسابقة الأنيميشن ، ومروان عمارة مبرمج البرامج الخاصة بالمهرجان.
 

أروى تاج الدين

وتضم لجان المشاهدة فى مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل كلاً من علياء طلعت ومحمد كمال وهيثم مفيد ومحمود الغيطاني وسارة عبد العزيز. 

وتضم لجنة مشاهدة الفيلم التسجيلي القصير  كل من صفاء الليثي ونهلة أحمد مصطفى ووائل سعيد، وفي الروائي القصير كلاً من  أمل ممدوح وأحمد عزت والرسوم المتحركة  كلاً محمد دندراوي ومريم عبد الرحمن وريم سعد وطارق رشاد. 

وأخيراً لجنة مشاهدة افلام الطلبة تضم صفاء عبد الرازق، ونور الدين أحمد.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا. 

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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