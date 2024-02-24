الأهالي يطالبون بإعدام المتهم .. «جنايات شبين» تنظر قضية مق.تل شاب في المنوفية

تنظر محكمة جنايات مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية محاكمة المتهم بقتل شاب لسرقة التوك التوك الخاص به بمركز تلا.

تعود وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا باختفاء شاب يعمل مدرس ويعطي دروس للطلبة ويعمل علي توك توك ليلا، وبالبحث تبين العثور على جثمانه مقتولا.

وتبين قيام متهم باستدراجه بالتوك التوك الخاص به لسرقته، وتم ضبط المتهم.

وأكدت أسرة الشاب، أنه كان يعطي دروسًا خصوصية عقب تخرجه حيث تزوج مباشرة بعد خروجه من الجامعة ولديه طفله صغيرة.

وتابعوا، ان الشاب كان يعمل ليلا ونهارا حيث كان يسوق توك توك لجلب المال لمساعده اسرته.

وطالبت اسرة الشاب المقتول بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم الذي كان معروف بين الجميع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع.