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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التربية والتعليم يصل المنوفية لتفقد وافتتاح عدداً من المدارس

وزير التعليم في المنوفية
وزير التعليم في المنوفية اليوم

وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة المنوفية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وكان في استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدى وصوله ديوان عام المحافظة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، و محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات و محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بزيارة محافظة المنوفية، مثمنًا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، والجهود المبذولة في توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة للطلاب مما انعكس على ضبط وانتظام العملية التعليمية.

ومن جهته، رحب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في العملية التعليمية، وتقديم الدعم اللازم لتطويرها وتحسين جودتها، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية في المحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد وافتتاح عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

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