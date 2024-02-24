والدة الشاب المق.تول في المنوفية: كانوا خدوا التوك التوك وسابوه لبنته

عيون لم تكف عن البكاء تجلس ممسكة بصورة نجلها وتطالب بإعدام من قتلوه هكذا هو حال سيدة قتل عاطل نجلها لسرقة التوك التوك في أول أيام محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية.

وقالت الأم المكلومة: إن نجلها تخرج من الجامعة وتزوج وأنجب طفله عمرها 3 سنوات، وكان يعطي دروس للطلبة نهارا ويخرج ليلا للعمل علي توك توك.

وأضافت الأم، أنهم تفاجأوا في يوم باختفائه وسط البحث عنه دون نتيجة وقاموا بإبلاغ قوات الشرطة التي بحثت سريعا للعثور عليه.

وتابعت أنه بعد ساعات قليلة تم العثور على نجلها ملقى في ترعة مقتولا في ظروف غامضة واختفاء التوك التوك ، مؤكدة انه تم ضبط القاتل واعترف بارتكابه الواقعة.

وأكدت الأم قائلة: “كانوا خدوا التوك التوك وسابوه عايش يربي بنته ابني كان محترم وبيجري علي أكل عيشه”.

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم اليوم قضية مقتل شاب علي يد آخر بمركز تلا.