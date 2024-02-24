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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 148 ألف و466 رأس ماشية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن

صدى البلد

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدري الضأن، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.    

وتضمن التقرير ، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى  148 ألف و466 رأسا، منها 113 ألف و587من الأبقار، و 34 ألف و879 من الأغنام والماعز ، وذلك منذ انطلاق الحملة في 27 يناير الماضي وحتى 22 فبراير الجاري.

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كانت مديرية الطب البيطري، بقيادة "د. أحمد عبد العليم الجبالي" قد أنهت استعداداتها لبدء الحملة بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

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