النشرة الدينية.. فضل ليلة النصف من شعبان وصنفان لا يغفر الله لهما فيها.. شروط نية الصوم الصحيحة كما ذكرها الفقهاء

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم وتشغل أذهان الكثير من المسلمين، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

فضائل شهر شعبان.. ولماذا خصص الرسول هذا الشهر للصيام



شروط نية الصوم الصحيحة كما ذكرها الفقهاء .. تعرف عليها



ما حكم بر الأم ذات الخلق السيئ؟.. دار الإفتاء تجيب



ما فضل ليلة النصف من شعبان؟.. لجنة الفتوى تجيب



ما حكم صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعي؟.. الإفتاء تجيب



تبدأ بعد ساعات.. صنفان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان



الإفتاء ترد على فتوى بدعة إحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والذكر



دعاء للرزق في ليلة النصف من شعبان .. ردده بعد المغرب اليوم



دعاء للميت أبي وأمي في ليلة النصف من شعبان.. 8 كلمات تسكنهما قصور الفردوس

