وزير النفط العراقي: «أوبك» لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%

أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16 بالمئة خلال السنوات المقبلة، فيما أكد التزام بلاده بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة.

قال عبد الغني، في كلمة له خلال (مؤتمر حوار بغداد/التواصل الإقليمي)، وفقا للوكالة الرسمية العراقية (واع)، إن "منظمة أوبك لديها خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16 بالمئة في السنوات المقبلة"، موضحًا أن "إنتاج المنظمة حاليًا يبلغ بحدود 100 مليون برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يوميًا حسب حاجة السوق".

وأضاف: "وزارة النفط وضعت خطة طموح لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيسي من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و(600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين واصبح الإنتاج أربعة ملايين و(400000) برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الإنتاج إلى (4) ملايين برميل يوميا"، لافتا إلى أن "الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب".

وتابع عبد الغني: "معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموح لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة وهو أكبر الحقول حيث يصل الإنتاج حالياً إلى مليون و300 ألف برميل يوميا وسيصل الإنتاج إلى مليون و800 ألف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2"، مشيرا الى أن "خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط".