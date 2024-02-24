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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسليم جثة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته

المعارض الروسي نافلني
المعارض الروسي نافلني

قالت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارميش، اليوم السبت، وأحد مساعديه إنه تم تسليم جثة السياسي المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى والدته.

وأفادت يارميش بأن تفاصيل ترتيبات جنازته لم تتحدد بعد، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستتدخل.

كما أكد إيفان جدانوف، مدير مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، النبأ عبر حسابه على تيليغرام، وشكر 'كل من' دعا السلطات الروسية إلى إعادة الجثة.

اتهامات لبوتين بتعذيب نافلني

وكانت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، طالبت في وقت سابق بالإفراج عن جثمانه لدفنه، متهمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستهزاء بالقيم المسيحية الأرثوذكسية وتعذيب جثته.

وتوفي نافالني، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أبرز صوت معارض في روسيا، الأسبوع الماضي في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة في القطب الشمالي بينما كان يقضي حكما بالسجن لمدة 19 عاما بتهم 'التطرف.

وندد العديد من زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي جو بايدن، بوفاة نافالني، قائلين إنه من الواضح أن روسيا مسؤولة عن وفاته.

نافالني المعارض الروسي أليكسي نافالني مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد السلطات الروسية

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