بعلامة النصر .. عاصي الحلاني يتضامن مع فلسطين خلال حفله في باريس

أحيا الفنان عاصي الحلاني، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، الجمعة 23 فبراير، في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح LE DOME DE PARIS، بحضور جماهيري كبير، وقدم الحلاني خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها «يا بلدنا يا زينة البلاد»، وحرص على رفع العلم اللبناني خلال الحفل.

ومن ناحية أخرى، كان الفنان عاصي الحلاني طرح أحدث كليباته الغنائية “عمرها الخيانة”، حيث نشر الحساب الرسمي لروتانا مزيكا على موقع “إنستجرام”، مقطعا من الفيديو كليب، الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، والكليب من إخراج عادل سرحان.



كلمات اغنية عمرها الخيانة



بدك تغلط بضمير مرتاح

غير اسم الخطايا

اعطي للكذبة الوان

والمهم النوايا

سمي الخيانة تعويض نقص

وقسوة قلبك عزة نفس

ما الدنيا لعبة اسامي

ما الدنيا لعبة اسامي

عمرا الخيانة ما كانت غلطة

طول عمرا الخيانة قرار

اسهل شغلة بهيدي الدني

نغلط ونلاقي اعذار

صعبة لما يبكي عينك

اكتر حدا ضحكا

اكتر حدا فاهم روحك

واحاسيسك حركا

احسن ما تغلط بحق حبيبك

قلو انو ما بدك ياه

يعني كل شي نهايتو

غلط من الأول بلاه