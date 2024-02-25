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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لسائحة قد علقت بفجوة وظلت تصرخ لثلاثة أيام متتالية وذلك طلباً للنجدة الكثير من الجدل 

يعد المقطع لفتاة تبلغ من العمر 22 عاما وقد سقطت بفجوة ضيقة وذلك بين جدران مبنى بمنتجع سوتشي وقد انتشر مقطع فيديو للفتاة وهي معلقة بفجوة إسمنتية ضيقة.

 وقد وثق المقطع  رجال الإنقاذ وهم يصنعون ثقبًا وذلك في جدار الطابق السفلي لأحد المباني وذلك بمثقاب ويحاولون الوصول إلى الشابة المنكوبة والتي ظلت محاصرة لحوالي ثلاثة أيام  وذلك في فجوة ضيقة خلف جدار الطابق السفلي وقبل أن يخررها رجال الإنقاذ بعد سماع صراخها طلباً للمساعدة.

وقد وقع الحادث في منتجع سوتشي الروسي، فقد سقطت الفتاة  في فجوة ضيقة بين جدران المبنى و لم يكن من الواضح عدد الطوابق التي قد سقطت فيها لينتهي بها الأمر خلف المبنى.

 

رجال الإنقاذ مقطع فيديو منتجع سوتشي

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