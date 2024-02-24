تكريم عبد الرحيم كمال بجائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي في نسخته ال 72 ، برئاسة الأب بطرس دانيال ، الكاتب عبد الرحيم كمال، و منحه جائزة "الإبداع الفني".

وقال عبدالرحيم كمال: "شكرا للمركز الكاثوليكي، شكرا لفكرة بيدعمها المكان، وأنا مؤمن بيها وهي إن الفن باب عظيم بين الأرض والسماء".

وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

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