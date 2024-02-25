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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير السياحة الأسبق: من الضروري الاعتناء بالسائح وزيادة الوعي للتعامل معه

صدى البلد

أشاد يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، بالصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

 

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وقال يحيى راشد  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة له تأثير سياحي إيجابي .

 

وأضاف يحيى راشد: "مشروع رأس الحكمة يستكمل محاور التنمية في الساحل الشمالي في مصر".

 

وتابع يحيى راشد: "مصر تتمتع بأنواع عديدة من السياحة سواء كانت سياحة ترفيهية او سياحة علاجية أو سياحة دينية أو سياحة يخوت".

 

واكمل يحيى راشد: "من الضروري الاعتناء بالسائح الذي يزور مصر وزيادة معدلات الوعي لطريقة التعامل معه".

السياحة يحيى راشد رأس الحكمة استثمار اخبار التوك شو

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