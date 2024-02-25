وزير السياحة الأسبق: من الضروري الاعتناء بالسائح وزيادة الوعي للتعامل معه

أشاد يحيى راشد وزير السياحة الأسبق، بالصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال يحيى راشد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة له تأثير سياحي إيجابي .

وأضاف يحيى راشد: "مشروع رأس الحكمة يستكمل محاور التنمية في الساحل الشمالي في مصر".

وتابع يحيى راشد: "مصر تتمتع بأنواع عديدة من السياحة سواء كانت سياحة ترفيهية او سياحة علاجية أو سياحة دينية أو سياحة يخوت".

واكمل يحيى راشد: "من الضروري الاعتناء بالسائح الذي يزور مصر وزيادة معدلات الوعي لطريقة التعامل معه".